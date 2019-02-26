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Караваєв: Якщо у капітана немає впевненості, то команда її теж не відчує

11:58 299 Читать на русском
Караваєв: Якщо у капітана немає впевненості, то команда її теж не відчує
Олександр Караваєв / УПЛ

Капітан Зорі Олександр Караваєв прокоментував розгромну поразку від Динамо у 19 турі УПЛ.

"Я в шоці. Ніяких думок немає. Як капітан команди беру всю провину на себе. У нас нічого не виходило. Соромно перед собою і вболівальниками. Нехай це буде така перша і остання гра.

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На зборі набрали хорошу фізичну форму. До 25-ї хвилини повинні були забивати. Потім пропустили контратаку і посипалися. Ніяких виправдань немає. Розберемо наші помилки, яких було дуже багато. Не можна так грати, потрібно зробити висновки.

Четвертий гол пропустили через мене. Якщо у капітана немає впевненості, то команда її теж не відчує. Я винен перед командою. Буду виправлятися.

Видно, що Динамо додає. Є прогрес. Але наша гра сьогодні була жахливою. Особливо після першого гола. Я не розумів, що відбувається", – сказав Караваєв у ефірі Football Hub.

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Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
5 : 0
Зоря
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Динамо - Зоря Зоря Зоря Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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