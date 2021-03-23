Для полузащитника гостей До Хюнг Дунга отчетная встреча завершилась фатально. Со стадиона футболиста забирала карета скорой помощи.

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За десять минут до конца первого тайма Нго Тхоан Тхин очень грубо сыграл против своего партнера и капитана по сборной Вьетнама. Сам виновник явно не ожидал, что его действия приведут к таким последствиям. Нго Тхоан первым оказал помощь, зафиксировав место перелома.

Добавим, что матч завершался без обоих фигурантов этого эпизода. Ханой одержал разгромную победу и по дополнительным показателям возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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