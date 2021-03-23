Вчера Диего Симеоне дал выходной игрокам, которые не полетели в расположение своих сборных. А уже сегодня "матрасники" возобновили работу на тренировочной базе команды.

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Посреди занятия Мусса Дембеле упал на газон без сознания, сообщает AS. Отмечается, что француз потерял сознание из-за скачка артериального давления. Форварду оперативно оказали помощь, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает. Футболист покидал тренировочную базу, находясь за рулем собственного автомобиля.

Добавим, что Дембеле перебрался в Мадрид лишь два месяца назад. 24-летний француз уже успел сыграть за Атлетико по два матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов, но результативными действиями не отличался.

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