Для півзахисника гостей До Хюнг Дунга звітна зустріч завершилася фатально. Зі стадіону футболіста забирала карета швидкої допомоги.

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За десять хвилин до кінця першого тайму Нго Тхоан Тхін дуже грубо зіграв проти свого партнера та капітана по збірній В'єтнаму. Сам винуватець явно не очікував, що його дії призведуть до таких наслідків. Нго Тхоан першим надав допомогу, зафіксувавши місце перелому.

Додамо, що матч завершувався без обох фігурантів цього епізоду. Ханой здобув розгромну перемогу і за додатковими показниками очолює турнірну таблицю чемпіонату.

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