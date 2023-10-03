Центральный защитник Реала Начо был наказан трёхматчевой дисквалификацией за грубое нарушение правил в матче 8 тура Ла Лиги с Жироной (3:0).

На 90+4-й минуте матча с Жироной при счете 3:0 в пользу "бланкос" капитан Реала Начо влетел в ноги Порту и "сломал" соперника – игрок каталонской команды покинул поле на носилках. Как информирует AS, комитет соревнований чемпионата Испании принял решение о трёхматчевой дисквалификации защитника.

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Таким образом, Начо пропустит Эль Класико с Барселоной, который запланирован на 28 октября. Помимо этого топ-матча капитан "бланкос" не сможет сыграть против Осасуны и Севильи.

Помимо этого Начо был наказан штрафом в размере 600 евро, а Реал – штрафом в размере 1050 евро.

В защиту игрока Реал привёл несколько аргументов: клуб напирал на "образцовую профессиональную карьеру с точки зрения честной игры и уважения к соперникам" и на то, что сразу же после матча с Жироной Начо извинился перед Порту через Instagram. Комитет оценил подобное отношение защитника как "достойное похвалы", но не счёл, что его можно считать смягчающим обстоятельством.

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