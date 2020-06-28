toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ШАХТЕР

Капитан Зари не смирился с поражением в битве за Лигу чемпионов с Динамо – вся интрига впереди

17:02 - Читати українською
Капитан Зари не смирился с поражением в битве за Лигу чемпионов с Динамо – вся интрига впереди
Дмитрий Хомченовский (слева) / Сайт Шахтера

Хавбек Зари Дмитрий Хомченовский подытожил выступление команды против Шахтера (0:0) и дальнейшие шансы побороться за самые высокие места.

 

"Хорошая и насыщенная была игра. Могла победить как одна, так и другая команда. Были моменты, когда мы выглядели лучше. Были моменты, когда прессинговал Шахтер. Нулевую ничью на выезде с чемпионом страны считаю весьма неплохим результатом.

Чеберко покинет Зарю ради ЛАСКа – тренер австрийцев подтвердил договоренность

Мы, как и Шахтер, пытались играть технично и аккуратно. И считаю, нам это удалось. Практически полное отсутствие желтых карточек тому подтверждение. Судьба призовых мест еще не решена. Последние туры будут очень интересными и интригующими", – цитирует Хомченовского официальный сайт Зари.

К слову, луганчане уступают Динамо два очка в битве за второе место УПЛ, однако у киевлян еще есть матч в запасе против Десны.

Шахтер – Заря: Скрипник стал худшим соперником для Каштру, неудачная копия Динамо, дуэль капитанов и тяжелые чемпионы

blog_ava
Динамо предложило 4 млн евро за хорватского бомбардира и имеет серьезного конкурента, – СМИ
12:14
6805
Теги
Заря Заря Шахтер - Заря Дмитрий Дмитрий Хомченовский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Десна
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук