Капитан Зари не смирился с поражением в битве за Лигу чемпионов с Динамо – вся интрига впереди

Хавбек Зари Дмитрий Хомченовский подытожил выступление команды против Шахтера (0:0) и дальнейшие шансы побороться за самые высокие места.

"Хорошая и насыщенная была игра. Могла победить как одна, так и другая команда. Были моменты, когда мы выглядели лучше. Были моменты, когда прессинговал Шахтер. Нулевую ничью на выезде с чемпионом страны считаю весьма неплохим результатом.

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Мы, как и Шахтер, пытались играть технично и аккуратно. И считаю, нам это удалось. Практически полное отсутствие желтых карточек тому подтверждение. Судьба призовых мест еще не решена. Последние туры будут очень интересными и интригующими", – цитирует Хомченовского официальный сайт Зари.

К слову, луганчане уступают Динамо два очка в битве за второе место УПЛ, однако у киевлян еще есть матч в запасе против Десны.

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