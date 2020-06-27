Чеберко покинет Зарю ради ЛАСКа – тренер австрийцев подтвердил договоренность

Наставник австрийского ЛАСКа Валерьен Исмаэль заявил, что защитник Зари близок к переходу в его команду.

ЛАСК, который занимает 2 место в австрийской бундеслиге, близок к подписанию Евгения Чеберко. 22-летнему игроку Зари осталось только пройти медосмотр – очевидно, он сменит клуб уже летом. Об этом рассказал Валерьен Исмаэль, который возглавляет команду из Линца.

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"За Чеберко мы следили несколько месяцев. Рад, что нам удалось убедить его. У него огромный потенциал", – цитирует Исмаэля Sky Sport Austria.

Контракт Чеберко с Зарей действует до конца текущего года (по данным Transfermarkt). В сезоне 2019/20 защитник провел 30 матчей во всех турнирах и отдал 2 ассиста. Ранее сообщалось, что он может перейти в ЛАСК за 300 тысяч евро.

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