toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ТРАНСФЕРЫ

Чеберко покинет Зарю ради ЛАСКа – тренер австрийцев подтвердил договоренность

27 июня 23:58 - Читати українською
Чеберко покинет Зарю ради ЛАСКа – тренер австрийцев подтвердил договоренность
Евгений Чеберко / ФК Заря

Наставник австрийского ЛАСКа Валерьен Исмаэль заявил, что защитник Зари близок к переходу в его команду.

ЛАСК, который занимает 2 место в австрийской бундеслиге, близок к подписанию Евгения Чеберко. 22-летнему игроку Зари осталось только пройти медосмотр – очевидно, он сменит клуб уже летом. Об этом рассказал Валерьен Исмаэль, который возглавляет команду из Линца.

Заря может продать двух украинцев в европейские клубы – известны потенциальные суммы

"За Чеберко мы следили несколько месяцев. Рад, что нам удалось убедить его. У него огромный потенциал", – цитирует Исмаэля Sky Sport Austria.

Контракт Чеберко с Зарей действует до конца текущего года (по данным Transfermarkt). В сезоне 2019/20 защитник провел 30 матчей во всех турнирах и отдал 2 ассиста. Ранее сообщалось, что он может перейти в ЛАСК за 300 тысяч евро.

Динамо потребує підсилення: капітан із Ліги чемпіонів, бомбардир за три мільйони і ще 4 кандидатури для Суркіса

blog_ava
Роббен официально объявил о возобновлении карьеры – легенда снова будет играть за родной клуб
27 июня
5265
Теги
Заря Заря ЛАСК ЛАСК Валерьен Валерьен Исмаэль Трансферы чемпионата Украины Трансферы Главное Евгений Евгений Чеберко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
22
мин
Десна
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук