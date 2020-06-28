Капітан Зорі не змирився з поразкою у битві за Лігу чемпіонів з Динамо – вся інтрига попереду

Хавбек Зорі Дмитро Хомченовський підсумував виступ команди проти Шахтаря (0:0) і подальші шанси поборотися за найвищі місця.

"Хороша і насичена була гра. Могла перемогти як одна, так і інша команда. Були моменти, коли ми виглядали краще. Були моменти, коли пресингував Шахтар. Нульову нічию на виїзді з чемпіоном країни вважаю досить непоганим результатом.

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Ми, як і Шахтар, намагалися грати технічно і акуратно. І вважаю, нам це вдалося. Практично повна відсутність жовтих карток тому підтвердження. Доля призових місць ще не вирішена. Останні тури будуть дуже цікавими та інтригуючими", – цитує Хомченовського офіційний сайт Зорі.

До слова, луганці поступаються Динамо двома очками у битві за друге місце УПЛ, однак у киян ще є матч в запасі проти Десни.

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