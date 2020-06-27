Шахтер – Заря: Каштру делает ход в стиле наставника Динамо, Коноплянка загубил 2 супермомента

Шахтер и Заря встретились в 28 туре УПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда Скрипника уже 7 туров подряд дежурила победы с поражениями. По этой тенденции, луганский клуб ждало поражение. В текущем сезоне чемпионы Украины дважды обыграли Зарю, а крайнюю встречу проиграли. Это была последняя потеря очков командой Каштру, после которой "горняки" выиграли 4 матча.

Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча

Уже на 3-й минуте Хомченовский принял длинный пас Юрченко в штрафной Шахтера, легко обыграл Сиприано и пробил. Пятов выручил, а дальше снаряд попал не то в руку Матвиенко, не то в грудь. Романов и VAR оснований для пенальти не увидели, хотя игроки Заря активно сигнализировали о фоле. Кабаев едва не вывалился один на один с Пятовым на грани офсайда, однако завозился с мячом. Коноплянка качнул Циганикса, которого рисовали в центре защиты (на самом деле латвиец вышел слева, поменявшись позициями с Тымчиком), но Александр заблокировал головой.

Леднев и Коноплянка отрабатывают на оборону, а это что-то новенькое. Громов почти прошел Пятова после очередного разрезного паса, Болбат подстраховал пустые ворота – это Тымчик через Кабаева организовал момент. Циганикс, который очень неуверенно выглядел в первые минут 20, подал слишком сильно на форварда Зари, у этого удара не было шансов стать прицельным. Соломон роскошно накрутил нескольких оппонентов в центре, отдал на Коноплянку, который диагональным пасом нашел Тете – Михайличенко заблокировал. После подачи углового Евгению никто не мешал расстреливать ворота метров с 8 – мимо кассы.

Леднев также простил соперника ударом без помех с убийственной дистанции, но ситуации предшествовал откровенный офсайд Кабаева. Какой же момент запорол Коноплянка. Ошибся Абу Ханна, Евгений по правому краю ворвался в штрафную, вытянул на себя третьего голкипера Зари Василя, однако пас отдал не на Фернандо в центр, а в ноги защитникам. Кочергин блестяще разрезал центр обороны Шахтера, а вот Кабаеву не хватило скорости. Леднев загубил перспективный штрафной очень неудачным ударом, а Коноплянка издалека приложился прямо в руки киперу.

Тымчик из глубины забрасывал на Михайличенко, Матвиенко выбил, а Хомченовский подобрал – очень неудачный удар с лета. Болбат едва не забил курьезный гол – вратарь Зари в последний момент ногами нейтрализовал прострел/удар. Кочергин самостоятельно продрался и отдал, а Громов не попал. Тымчик отдал пас Патрику. Алан обыгрался с Фернандо и метров с 22 отлично выстрелил в перекладину. Каштру на 58-й минуте делает тройную замену в стиле Алексея Михайличенко из матча Заря – Динамо. Свежие лидеры атаки выходят: Тайсон и Марлос меняют Коноплянку с Тете. На месте Соломона под нападающими сыграет Коваленко.