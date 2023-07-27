Джордан Хендерсон променял капитанство в одном из сильнейших клубов Англии на золотые горы саудитов.

Хендерсон стал игроком Аль-Иттифака, сообщает официальный твиттер клуба.

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По информации Transfermarkt, Ливерпуль получил за своего капитана 14 млн евро. Срок контракта англичанина не раскрывается.

Заметим, что Хендерсон выступал за мерсисайдцев с 2011 года. С тех пор Джордан провел за Ливерпуль 492 матча, в которых отметился 33 голами и 61 ассистом.

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