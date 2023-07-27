Джордан Хендерсон проміняв капітанство в одному з найсильніших клубів Англії на золоті гори саудитів.

Хендерсон став гравцем Аль-Іттіфака, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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За інформацією Transfermarkt, Ліверпуль отримав за свого капітана 14 млн євро. Термін контракту англійця не розкривається.

Зауважимо, що Хендерсон виступав за мерсисайдців з 2011 року. З того часу Джордан провів за Ліверпуль 492 матчі, в яких відзначився 33 голами та 61 асистом.

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