Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может стать еще одним игроком, который покинет Париж этим летом.

Переговоры по переходу Марко Верратти в Аль-Хиляль находятся в продвинутой стадии, сообщает Фабрицио Романо.

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Клуб из Саудовской Аравии уже подготовил 3-летний контракт для итальянца – осталось все согласовать с ПСЖ. Аль-Хиляль уже потратил 178 млн евро этим летом на трансферы Малколма, Рубена Невеша, Калиду Кулибали и Сергея Милинкович-Савича.

В общем, Верратти провел за ПСЖ 416 матчей, присоединившись к клубу в 2012 году. За это время чемпион Европы-2020 успел отметиться 11 голами и 61 ассистом.

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