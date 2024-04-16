В матче 32-го тура Серии А между Болоньей и Монцей (0:0) Фергюсон получил травму и на 62-й минуте был вынужден досрочно покинуть поле. Официальный сайт Болоньи подтвердил, что игрок будет вынужден сделать операцию, по итогам которой станет ясно, сколько времени ему потребуется для полного восстановления.

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"Опустошен новостями, но такова жизнь. Я сделаю все, чтобы вернуться лучше и сильнее, чем раньше", – написал Фергюсон в своём Instagram.

Льюис является капитаном Болоньи, которая по итогам 32 туров Серии А занимает четвёртое место в турнирной таблице. У "россоблу" есть хорошие шансы пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сам Фергюсон демонстрирует хорошую результативность в этом чемпионате: на его счету 6 голов и 4 ассиста.

Евро-2024 стартует 14 июня. Шотландия попала в одну группу с Германией, Венгрией и Швейцарией.

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