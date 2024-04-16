У матчі 32-го туру Серії А між Болоньєю і Монцою (0:0) Фергюсон отримав травму і на 62-й хвилині був змушений достроково покинути поле. Офіційний сайт Болоньї підтвердив, що гравець буде змушений зробити операцію, за підсумками якої стане зрозуміло, скільки часу йому буде потрібно для повного відновлення.

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"Спустошений новинами, але таке життя. Я зроблю все, щоб повернутися краще і сильніше, ніж раніше", – написав Фергюсон у своєму Instagram.

Льюїс є капітаном Болоньї, яка за підсумками 32 турів Серії А посідає четверте місце в турнірній таблиці. У "россоблу" є хороші шанси пробитися в Лігу чемпіонів за підсумками сезону. Сам Фергюсон демонструє хорошу результативність у цьому чемпіонаті: на його рахунку 6 голів і 4 асисти.

Євро-2024 стартує 14 червня. Шотландія потрапила в одну групу з Німеччиною, Угорщиною та Швейцарією.

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