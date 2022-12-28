Капитан Дженоа времен Шевченко воссоединился с командой после объявления о завершении карьеры
07:30 - Читати українською
Доменико Кришито вернулся в родной Дженоа после выступлений в MLS.
Многолетний капитан Дженоа Доменико Кришито вернулся в генуэзский клуб. Об этом информирует официальный сайт "грифонов".
Капитан Дженоа периода Шевченко объявил о завершении карьеры
Кришито покинул Дженоа после вылета команды в Серию В, и присоединился прошлым летом к Торонто. Однако в MLS итальянскому левому защитнику не понравилось, и он решил вернуться в Геную. Хотя еще недавно Доменико объявлял о завершении карьеры.
Сообщается, что официально контракт Кришито с Дженоа вступит в силу со второго января.
"Грифоны" занимают 3 место в Серии В после 19 сыгранных матчей.
Бывший подопечный Шевченко приговорен к 6 годам за групповое изнасилование
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter