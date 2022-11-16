Итальянский защитник Доменико Кришито больше не будет выступать на профессиональном уровне.

Доменико Кришито решил завершить карьеру, сообщает его клуб Торонто. "Пора возвращаться домой и думать о будущем", – сказал 35-летний защитник.

Кэхилл официально завершил карьеру – капитан Челси собрал полную коллекцию трофеев

Кришито находился в Торонто последние полгода, а до этого выступал за родную Дженоа. Доменико был капитаном команды, которую тренировал Андрей Шевченко, хотя и играл тогда мало из-за травмы.

Доменико провел два десятка матчей за сборную Италии, в том числе на ЧМ-2010. 7 сезонов защитник отыграл в Зените за кровавые деньги Газпрома.