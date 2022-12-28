Капітан Дженоа часів Шевченка возз'єднався з командою після оголошення про завершення кар'єри
07:30 - Читать на русском
Доменіко Крішіто повернувся до рідного Дженоа після виступів у MLS.
Багаторічний капітан Дженоа Доменіко Крішіто повернувся до генуезького клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "грифонів".
Капітан Дженоа періоду Шевченка оголосив про завершення кар'єри
Крішіто залишив Дженоа після вильоту команди у Серію В, і приєднався минулого літа до Торонто. Однак у MLS італійському лівому захиснику не сподобалося, і він вирішив повернутися до Генуї. Хоча ще нещодавно Доменіко оголосив про завершення кар'єри.
Повідомляється, що офіційно контракт Крішіто з Дженоа набуде чинності з 2 січня.
"Грифони" посідають 3 місце у Серії В після 19 зіграних матчів.
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