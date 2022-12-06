Атакующий полузащитник Дженоа Маноло Портанова получил шестилетний тюремный срок. Как информирует ANSA, футболист был признан виновным в групповом изнасиловании 22-летней девушки на домашней вечеринке в Сиене 30 мая 2021 года.

Экс-хавбек Ювентуса арестован по подозрению в групповом изнасиловании – отец игрока был фигурантом другого скандала

Сам Портанова утверждал, что секс был по взаимному согласию. По этому делу также был осужден его дядя, получивший такой же срок.

Летом Corriere dello Sport писала о том, что девушка действительно согласилась уединиться с Портановой, но во время процесса к паре присоединились еще трое парней, и сделали это без согласия девушки. Портанова никак на это не отреагировал и ничего не сделал.

"Я спала з сотнями, тож поставила б йому 9 балів з 10": секс, алкоголь і терористи у житті найкращого кіпера Рейнджерс