Капитан Брюгге Вормер: Мы имели достаточно шансов, чтобы обыграть Динамо 2:0 и даже 3:0

Капитан Брюгге Рууд Вормер прокомментировал победу своей команды над Динамо (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Мы имели достаточно шансов, чтобы выиграть 2:0 и даже 3:0. Брюгге выглядел лучше соперника, но я не полностью доволен. Еще до матча мы знали, что Динамо – хорошая команда.

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Конечно, мы можем забить на выезде, но я расстроен, что мы имели столько моментов и не реализовали их. Это совсем другой уровень, чем чемпионат Бельгии, но это также возможность показать себя. На следующей неделе мы постараемся успешно выступить в гостях", – цитирует Рууда Вормера Voetbalkrant.

Динамо неудачно начало еврокубковый сезон – киевляне проиграли выездной матч Брюгге. Единственный гол во встрече бельгийцы забили с пенальти. Александр Хацкевич все же оптимистично настроен перед ответной игрой, которая состоится 13-го августа в Киеве.

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