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Брюгге – Динамо: Хацкевич оптимистично настроен перед ответным матчем Лиги чемпионов

00:17 50 Читати українською
Брюгге – Динамо: Хацкевич оптимистично настроен перед ответным матчем Лиги чемпионов
Александр Хацкевич / Футбол 24

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич пообщался с прессой после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (0:1).

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Здорово начали, контролировали игру первые 15 минут. Затем Беседин ошибся и на концовку не хватило. Были невынужденные ошибки при переходе от обороны в атаку на своей половине поля.

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Во втором тайме игра была фактически без центра поля. В конце имели два прекрасных момента. Игра после перерыва в целом вселяла оптимизм в контексте ответного матча в Киеве.

Жерсон цеплялся за мяч, хорошо выглядел в плане атаке. У Вити было две невынужденные ошибки, которые Цыганкову вообще несвойственны. Не хватает игрового ритма. У нас тренировочного процесса как такового нет – готовимся через игры.

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Все замены были направлены на усилении атаки. Хотели забить мяч в гостевой игре. У нас не было намерения сохранить счет, который был после первого тайма", – цитирует Хацкевича Sport Arena.

Напомним, что Динамо проиграло Брюгге на выезде. Единственный мяч во встрече забил Ханс Ванакен с пенальти. Ответный матч – 13 августа в Киеве.

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Брюгге - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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