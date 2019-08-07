Капітан Брюгге Вормер: Ми мали достатньо шансів, щоб обіграти Динамо 2:0 і навіть 3:0

Капітан Брюгге Рууд Вормер прокоментував перемогу своєї команди над Динамо (1:0) в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Ми мали достатньо шансів, щоб виграти 2:0 і навіть 3:0. Брюгге виглядав краще за суперника, але я не повністю задоволений. Ще до матчу ми знали, що Динамо – хороша команда.

Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Звичайно, ми можемо забити на виїзді, але я засмучений, що ми мали стільки моментів і не реалізували їх. Це зовсім інший рівень, ніж чемпіонат Бельгії, але це також можливість себе показати. Наступного тижня ми постараємося успішно виступити в гостях", – цитує Рууда Вормера Voetbalkrant.

Динамо невдало розпочало єврокубковий сезон – кияни програли виїзний матч Брюгге. Єдиний гол у зустрічі бельгійці забили з пенальті. Олександр Хацкевич все ж оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю, який відбудеться 13-го серпня в Києві.

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