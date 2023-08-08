Капитан Баварии рискует пропустить старт сезона 2023/24 – мюнхенцы должны быстро найти ему замену
Голкипер сборной Германии и Баварии Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.
Капитан мюнхенского клуба до сих пор не восстановился от тяжелой травмы, которую получил еще зимой, катаясь на лыжах. Мануэль Нойер снова перенес операцию и его возвращение на поле откладывается.
Интер официально объявил о переходе голкипера Баварии
Как сообщает официальный сайт Баварии, немецкому голкиперу снова пришлось обратиться к хирургам, чтобы удалить металлические имплантаты, которые были установлены во время первой операции. Пресс-служба не разгласила срок возвращения Нойера на поле. Учитывая, что Ян Зоммер перешел в Интер, в распоряжении Томаса Тухеля остается только Свен Ульрайх, которому не доверяют в команде. А, следовательно, Баварии нужно найти нового голкипера.
Напомним, что мюнхенцы начнут новую кампанию с матча за Суперкубок против РБ Лейпцига. Встреча запланирована на 12 августа.
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