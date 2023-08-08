Капитан мюнхенского клуба до сих пор не восстановился от тяжелой травмы, которую получил еще зимой, катаясь на лыжах. Мануэль Нойер снова перенес операцию и его возвращение на поле откладывается.

Интер официально объявил о переходе голкипера Баварии

Как сообщает официальный сайт Баварии, немецкому голкиперу снова пришлось обратиться к хирургам, чтобы удалить металлические имплантаты, которые были установлены во время первой операции. Пресс-служба не разгласила срок возвращения Нойера на поле. Учитывая, что Ян Зоммер перешел в Интер, в распоряжении Томаса Тухеля остается только Свен Ульрайх, которому не доверяют в команде. А, следовательно, Баварии нужно найти нового голкипера.

Напомним, что мюнхенцы начнут новую кампанию с матча за Суперкубок против РБ Лейпцига. Встреча запланирована на 12 августа.

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