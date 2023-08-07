Пресс-служба миланского клуба сообщила о переходе 34-летнего швейцарца. Интер не раскрыл детали соглашения с Яном Зоммером, но ранее отмечалось, что голкипер подпишет соглашение на три года – до 2026 года.

Трансфер Трубина в Интер под угрозой срыва – финалист ЛЧ избрал другой приоритет из-за аппетитов Шахтера.

Трансфер первого номера сборной Швейцарии обошелся миланцам в около 6 миллионов евро. На позицию голкипера Интер рассматривал Анатолия Трубина, однако итальянцы не смогли удовлетворить аппетиты Шахтера.

Ян Зоммер перешел в Баварию в прошлом сезоне, чтобы компенсировать отсутствие Мануэля Нойера, впрочем голкипер не хотел быть на вторых ролях и решил покинуть клуб.

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