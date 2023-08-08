Капітан мюнхенського клубу досі не відновився від важкої травми, яку отримав ще взимку, катаючись на лижах. Мануель Нойєр знову переніс операцію і його повернення на поле відкладається.

Інтер офіційно оголосив про перехід голкіпера Баварії

Як повідомляє офіційний сайт Баварії, німецькому голкіперу знову довелося звернутися до хірургів, щоб видалити металеві імплантати, які були встановлені під час першої операції. Прес-служба не розголосила термін повернення Нойєра на поле. Враховуючи, що Ян Зоммер перейшов в Інтер, у розпорядженні Томаса Тухеля залишається тільки Свен Ульрайх, якому не довіряють в команді. А, отже, Баварії потрібно знайти нового голкіпера.

Нагадаємо, що мюнхенці розпочнуть нову кампанію з матчу за Суперкубок проти РБ Лейпцига. Зустріч запланована на 12 серпня.

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