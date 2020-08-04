Капелло может получить должность в Милане

Опытный специалист посетил офис "россонери" и провел переговоры с боссами клуба, сообщает Milan News.

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Капелло провел в штаб-квартире Милана около двух часов. Переговоры касались его возвращения в клубную структуру. Миланцы якобы предложили Капелло должность посла. Он находится без работы с 2018 года, когда покинул китайский Цзянсу Сунин.

Фабио Капелло защищал цвета Милана в 1976-1979 гг., а также тренировал "россонери" в 1987-м, 1991-1996 гг., в сезоне 1997/98. С ним Милан завоевал 4 чемпионских титула, победил в Лиге чемпионов сезона 1993/94 и Суперкубке УЕФА-1994.

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