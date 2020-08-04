Капелло може отримати посаду в Мілані

Досвідчений фахівець відвідав офіс "россонері" та провів перемовини з босами клубу, повідомляє Milan News.

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Капелло провів у штаб-квартирі Мілана близько двох годин. Переговори стосувалися його повернення до клубної структури. Міланці нібито запропонували Капелло посаду амбасадора. Він перебуває без роботи з 2018 року, коли покинув китайський Цзянсу Сунін.

Фабіо Капелло захищав кольори Мілана в 1976-1979 рр., а також тренував "россонері" в 1987-му, 1991-1996 рр., у сезоні 1997/98. Із ним Мілан здобув 4 чемпіонських титули, кубок Ліги чемпіонів сезону 1993/94 і Суперкубок УЄФА-1994.

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