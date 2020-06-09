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Канте вернулся к тренировкам – звезда Челси поборол страх перед COVID-19

18:01 33 Читати українською
Канте вернулся к тренировкам – звезда Челси поборол страх перед COVID-19
Н'Голо Канте / Getty Images

Полузащитник Челси Н'Голо Канте уже готовится к возобновлению чемпионата Англии со своей командой.

Французский хавбек Челси Н'Голо Канте вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает издание The Daily Mail.

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29-летний футболист принял участие в командных занятиях, которые проходили вчера и сегодня. Напомним, ранее Канте тренировался по индивидуальной программе и избегал групповых занятий, поскольку боялся заразиться COVID-19. Лондонскому клубу удалось убедить полузащитника в том, что возвращение на поле не принесет вреда его здоровью.

К слову, в Челси рассматривают вариант с продажей Канте – им и Жоржинью могут пожертвовать ради прихода на Стэмфорд Бридж Хакима Зиеша и Тимо Вернера.

Напомним, что АПЛ приняла решение возобновить сезон 20 июня. Челси в ближайшем поединке чемпионата Англии предстоит сыграть против Астон Виллы.

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коронавирус Англия Н'Голо Канте Н'Голо Канте Хаким Зиеш Хаким Зиеш Тимо Вернер Тимо Вернер Челси Челси Жоржиньо Жоржиньо
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