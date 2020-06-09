Канте повернувся до тренувань – зірка Челсі переборов страх перед COVID-19

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте вже готується до відновлення чемпіонату Англії зі своєю командою.

Французький хавбек Челсі Н'Голо Канте повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє видання The Daily Mail.

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29-річний футболіст взяв участь у командних заняттях, які проходили вчора і сьогодні. Нагадаємо, раніше Канте тренувався за індивідуальною програмою і уникав групових занять, оскільки боявся заразитися COVID-19. Лондонському клубу вдалося переконати півзахисника у тому, що повернення на поле не принесе шкоди його здоров'ю.

До слова, в Челсі розглядають варіант з продажем Канте – ним та Жоржінью можуть пожертвувати заради приходу на Стемфорд Брідж Хакіма Зієша та Тімо Вернера.

Нагадаємо, що АПЛ ухвалила рішення відновити сезон 20 червня. Челсі у найближчому поєдинку чемпіонату Англії має зіграти проти Астон Вілли.

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