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Лэмпард не рассчитывает на Канте в доигрывании сезона – звезда Челси решил изолироваться

8 июня 23:45 43 Читати українською
Лэмпард не рассчитывает на Канте в доигрывании сезона – звезда Челси решил изолироваться
Н'Голо Канте и Фрэнк Лэмпард / Фото ФК Челси

Полузащитник Челси Н'Голо Канте рискует пропустить завершения нынешнего сезона.

Н'Голо Канте отказывается тренироваться с партнерами по Челси из-за страха заразиться коронавирусом, сообщает ESPN.

Канте пытается преодолеть свой страх перед коронавирусом – француз уже тренируется, но пока без команды

В лондонском клубе с пониманием отнеслись к позиции 29-летнего француза. Тренерский штаб во главе с Фрэнком Лэмпардом строят стратегию доигрывание сезона АПЛ без привлечения Канте.

Напомним, чемпионат Англии возобновит свою деятельность уже 17-июня. Рестарт сезона откроют матчем Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед.

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Англия коронавирус Челси Челси Н'Голо Канте Н'Голо Канте Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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