Каниболоцкий: Счастлив, что удалось выручить команду в нескольких эпизодах

Новоиспеченный голкипер львовских Карпат Антон Каниболоцкий поделился эмоциями после контрольного поединка против датского Кеге.

"Сегодня вышла насыщенная и боевая игра. Пытались выполнить установки тренерского штаба: где-то у нас это получилось, а где-то – нет. Но это учебно-тренировочные сборы, для этого мы и проводим матчи, чтобы выявить ошибки. Хорошо, что сумели проявить характер и отыграться, будем работать дальше.

Новичок Карпат Каниболоцкий поделился ожиданиями от нового этапа в карьере

Пенальти – это лотерея, где либо повезет, либо... Иногда заметно по игроку, куда именно он планирует пробить, поэтому стараюсь заранее не прыгать в угол. Но во время первого пенальти, если бы оттолкнулся от газона раньше, возможно, дотянулся бы до мяча. Второй одиннадцатиметровый удар футболист Кеге пробил очень удобно для голкиперов – не слишком высоко и не слишком сильно.

Счастлив, что удалось выручить команду в нескольких эпизодах. Я не слишком долго тренируюсь с ребятами, поэтому мне нужно больше времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и чувствовать себя лучше и стабильнее. Мы над этим работаем, время у нас еще есть. В пятницу нас ожидает матч против хорошей команды – брестского Динамо. У них есть классные исполнители, и есть возможность проверить свой уровень", – сказал голкипер Карпат в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Карпаты в предпоследнем спарринге на турецких сборах вырвали ничью в спарринге против датского Кеге (1:1), а голкипер "зелено-белых" Каниболоцкий на последних минутах отбил пенальти.

Карпаты в матче-триллере выстояли против датского Кеге – Каниболоцкий парировал пенальти