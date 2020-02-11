Каніболоцький: Щасливий, що вдалось виручити команду у кількох епізодах

Новоспечений голкіпер львівських Карпат Антон Каніболоцький поділився емоціями після контрольного поєдинку проти данського Кеге.

"Сьогодні вийшла насичена та бойова гра. Намагались виконати настанови тренерського штабу: десь у нас це вийшло, а десь – ні. Але це навчально-тренувальні збори, для цього ми і проводимо матчі, щоб виявити помилки. Добре, що зуміли проявити характер та відігратись, будемо працювати далі.

Новачок Карпат Каніболоцький поділився очікуваннями від нового етапу в кар’єрі

Пенальті – це лотерея, де або пощастить, або... Деколи помітно по гравцю, куди саме він планує пробити, тож намагаюсь завчасно не стрибати у кут. Але під час першого пенальті, якби відштовхнувся від газону раніше, можливо, дотягнувся б до м’яча. Другий одинадцятиметровий удар футболіст Кеге пробив дуже комфортно для голкіперів – не надто високо і не дуже сильно.

Щасливий, що вдалось виручити команду у кількох епізодах. Я не надто довго тренуюсь з хлопцями, тому мені потрібно більше часу, щоб набрати оптимальні кондиції та почуватися краще та стабільніше. Ми над цим працюємо, час у нас ще є. У п’ятницю нас очікує матч проти хорошої команди – брестського Динамо. У них є класні виконавці, тож маємо можливість перевірити свій рівень", – сказав голкіпер Карпат у коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Карпати у передостанньому спарингу на турецьких зборах вирвали нічию у спарингу проти данського Кеге (1:1), а голкіпер "зелено-білих" Каніболоцький на останніх хвилинах відбив пенальті.

Карпати у матчі-трилері вистояли проти данського Кеге – Каніболоцький парирував пенальті