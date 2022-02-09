Кана лишили водительских прав – легенду на работу возит жена
17:00 - Читати українською
Глава правления Баварии Оливер Кан попал в неприятную ситуацию.
Кана поймали на нарушении правил дорожного движения. Легендарный вратарь наказан за превышение скорости. Его на месяц лишили водительских прав, сообщает Bild.
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Оливера на работу и с работы подвозит супруга Свенья. Журналисты уже не раз замечали, как Audi RS 7 доставляет немца на Зебенер Штрассе.
Кан в 2019-м вошел в руководство Баварии, а летом 2021-го заменил Карл-Хайнца Румменигге в должности генерального директора.
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