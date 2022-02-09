Кана поймали на нарушении правил дорожного движения. Легендарный вратарь наказан за превышение скорости. Его на месяц лишили водительских прав, сообщает Bild.

Брозович лишен водительских прав – игрок в нетрезвом состоянии неоднократно нарушил ПДД

Оливера на работу и с работы подвозит супруга Свенья. Журналисты уже не раз замечали, как Audi RS 7 доставляет немца на Зебенер Штрассе.

Кан в 2019-м вошел в руководство Баварии, а летом 2021-го заменил Карл-Хайнца Румменигге в должности генерального директора.