"Я делаю это стратегически разумно, в самый подходящий для этого момент. Мы готовим финансовый отчет по итогам сезона, и одновременно начинается новый раздел с новой тренерской командой.

Левандовски не исключил ухода из Баварии

Оливер Кан как новый генеральный директор должен нести ответственность за новый сезон с самого начала. Два года назад я сказал, что мы планируем постепенный переход, и теперь он наконец осуществляется. Так должно быть", – прокомментировал свой уход Румменигге для сайта клуба.

Напомним, функционер работал в Баварии с 1991 года. Его преемник был легендарным голкипером мюнхенцев (1994-2008 годы).

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