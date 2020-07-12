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Брозович лишен водительских прав – игрок в нетрезвом состоянии неоднократно нарушил ПДД

14:33 - Читати українською
Брозович лишен водительских прав – игрок в нетрезвом состоянии неоднократно нарушил ПДД
Марцело Брозович / фото из открытых источников

Полузащитник Интера Марцело Брозович лишен водительских прав по совокупности нарушений правил дорожного движения – в частности, вождение в алкогольном состоянии.

Брозович задержали в ночь на 10 июля из-за проезда на красный сигнал светофора, сообщает Corriere della Sera.

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Кроме этого, уровень алкоголя в крови хорвата превышал норму. К тому же, Брозович управлял автомобиль с немецкими номерами, также является нарушением закона. В итоге, Марцело лишили водительских прав на неизвестный срок.

К слову, Брозович провел 35 матчей в составе Интера в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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