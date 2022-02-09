Кана впіймали на порушенні правил дорожнього руху. Легендарний воротар покараний за перевищення швидкості. Його на місяць позбавили водійських прав, повідомляє Bild.

Брозовіч позбавлений водійських прав – гравець напідпитку неодноразово порушив ПДР

Олівера на роботу та з роботи підвозить дружина Свенья. Журналісти вже не раз помічали, як Audi RS 7 доправляє німця на Зебенер Штрассе.

Кан у 2019-му увійшов у керівництво Баварії, а влітку 2021-го замінив Карл-Хайнца Румменігге на посаді генерального директора.