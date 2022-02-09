Кана позбавили водійських прав – легенду на роботу возить дружина
16:56 - Читать на русском
Голова правління Баварії Олівер Кан потрапив у неприємну ситуацію.
Кана впіймали на порушенні правил дорожнього руху. Легендарний воротар покараний за перевищення швидкості. Його на місяць позбавили водійських прав, повідомляє Bild.
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Олівера на роботу та з роботи підвозить дружина Свенья. Журналісти вже не раз помічали, як Audi RS 7 доправляє німця на Зебенер Штрассе.
Кан у 2019-му увійшов у керівництво Баварії, а влітку 2021-го замінив Карл-Хайнца Румменігге на посаді генерального директора.
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