Камень: Будучность играла грубо, удаления повлияли на матч

Капитан Зари Никита Каменюка поделился своими впечатлениями от поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы против Будучности (1:0).

"Можно сказать, что игра была до забитого гола. После того, как мы забили, соперник, думаю, все понял. Плюс, были еще удаления. Они повлияли. Будучность играла грубо. Так же они действовали и в Черногории. Там судья был более лоялен к ним. А вчера арбитр своими действиями показал, что так играть нельзя.

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Конечно, болельщикам нравятся яркие матчи, когда много забитых голов. Но главное – результат, и мы его добились. Надеемся и хотим, чтобы зрителей на трибунах было побольше. Будем все делать для того, чтобы дальнейшие победы были более яркими.

Просим болельщиков поддерживать нас. Мы же не проиграли 0:3. Приходите на футбол, как в Лиге Европы, так и в чемпионате", – цитирует Никиту Каменюку официальный сайт Зари.

Заря дома победила Будучность и прошла дальше в Лиги Европы. Арбитр удалил двух игроков соперника в течение 30 секунд еще в первом тайме, однако луганчане не показали яркий футбол и ограничились одним голом. В следующем раунде Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии.

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