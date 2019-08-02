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Камень: Будучность играла грубо, удаления повлияли на матч

11:36 65 Читати українською
Камень: Будучность играла грубо, удаления повлияли на матч
Микита Каменюка / Зоря

Капитан Зари Никита Каменюка поделился своими впечатлениями от поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы против Будучности (1:0).

32’ Артём Громов
 
Никола Джурич 34’
Драско Бозович 35’
32’ Артём Громов
34’ Никола Джурич
35’ Драско Бозович

"Можно сказать, что игра была до забитого гола. После того, как мы забили, соперник, думаю, все понял. Плюс, были еще удаления. Они повлияли. Будучность играла грубо. Так же они действовали и в Черногории. Там судья был более лоялен к ним. А вчера арбитр своими действиями показал, что так играть нельзя.

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Конечно, болельщикам нравятся яркие матчи, когда много забитых голов. Но главное – результат, и мы его добились. Надеемся и хотим, чтобы зрителей на трибунах было побольше. Будем все делать для того, чтобы дальнейшие победы были более яркими.

Просим болельщиков поддерживать нас. Мы же не проиграли 0:3. Приходите на футбол, как в Лиге Европы, так и в чемпионате", – цитирует Никиту Каменюку официальный сайт Зари.

Заря дома победила Будучность и прошла дальше в Лиги Европы. Арбитр удалил двух игроков соперника в течение 30 секунд еще в первом тайме, однако луганчане не показали яркий футбол и ограничились одним голом. В следующем раунде Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии.

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