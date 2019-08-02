Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии в следующем раунде Лиги Европы

Заря узнала соперника в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2019/20. Подопечные Виктора Скрипника сыграют против софийского ЦСКА.

Лига Европы 2019/20. Второй квалификационный раунд, ответный матч

Осиек – ЦСКА София – 1:0 (по сумме двух матчей – 1:1, по пенальти – 3:4)

Гол: Майсторович, 28

В первом поединке ЦСКА на своем поле минимально одолел хорватских гостей – 1:0, а во втором с аналогичным счетом дома выиграл Осиек. Единственный гол во встрече забил Анте Майсторович.

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Овертаймы не помогли определить победителя пары, поэтому команды все решали в серии пенальти. В "лотереи" удача улыбнулась ЦСКА. Именно вице-чемпион Болгарии стал соперником Зари, которая на предыдущей стадии прошла Будучность.

Поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА – Заря состоится 8 августа в Софии, а ответный матч в Запорожье запланирован на 15 августа.

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