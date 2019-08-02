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ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

Каменюка: Будучность грала грубо, вилучення вплинули на матч

11:28 306 Читать на русском
Каменюка: Будучность грала грубо, вилучення вплинули на матч
Микита Каменюка / Зоря

Капітан Зорі Микита Каменюка поділився своїми враженнями від поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Будучності (1:0).

32’ Артем Громов
 
Нікола Джуріч 34’
Драско Бозовіч 35’
32’ Артем Громов
34’ Нікола Джуріч
35’ Драско Бозовіч

"Можна сказати, що гра була до забитого гола. Після того, як ми забили, суперник, думаю, все зрозумів. Плюс, були ще вилучення. Вони вплинули. Будучность грала грубо. Так само вони діяли і в Чорногорії. Там суддя був лояльніший до них. А вчора арбітр своїми діями показав, що так грати не можна.

Зоря – Будучность – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Звичайно, уболівальникам подобаються яскраві матчі, коли багато забитих голів. Але головне – результат, і ми його досягли. Сподіваємося і хочемо, щоб глядачів на трибунах було якомога більше. Будемо все робити для того, щоб подальші перемоги були яскравішими.

Просимо вболівальників підтримувати нас. Ми ж не програли 0:3. Приходьте на футбол, як в Лізі Європи, так і в чемпіонаті", – цитує Микиту Каменюку офіційний сайт Зорі.

Зоря вдома перемогла Будучность та пройшла далі в Ліги Європи. Арбітр вилучив двох гравців суперника протягом 30 секунд ще в першому таймі, однак луганці не показали яскравий футбол і обмежилися одним голом. У наступному раунді Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії.

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Микита Каменюка Микита Каменюка Зоря Зоря Будучность Будучность Ліга Європи Зоря - Будучность
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