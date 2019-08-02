Каменюка: Будучность грала грубо, вилучення вплинули на матч

Капітан Зорі Микита Каменюка поділився своїми враженнями від поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Будучності (1:0).

"Можна сказати, що гра була до забитого гола. Після того, як ми забили, суперник, думаю, все зрозумів. Плюс, були ще вилучення. Вони вплинули. Будучность грала грубо. Так само вони діяли і в Чорногорії. Там суддя був лояльніший до них. А вчора арбітр своїми діями показав, що так грати не можна.

Зоря – Будучность – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Звичайно, уболівальникам подобаються яскраві матчі, коли багато забитих голів. Але головне – результат, і ми його досягли. Сподіваємося і хочемо, щоб глядачів на трибунах було якомога більше. Будемо все робити для того, щоб подальші перемоги були яскравішими.

Просимо вболівальників підтримувати нас. Ми ж не програли 0:3. Приходьте на футбол, як в Лізі Європи, так і в чемпіонаті", – цитує Микиту Каменюку офіційний сайт Зорі.

Зоря вдома перемогла Будучность та пройшла далі в Ліги Європи. Арбітр вилучив двох гравців суперника протягом 30 секунд ще в першому таймі, однак луганці не показали яскравий футбол і обмежилися одним голом. У наступному раунді Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії.

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