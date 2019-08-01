Заря в большинстве уверенно победила Будучность и вышла в следующий раунд Лиги Европы

Благодаря двум быстрым изъятием футболистов Будучности в первом тайме и голу Артема Громова луганская Заря уверенно прошла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.

Будучность сразу попыталась пойти вперед, заработав угловой уже на 2-й минуте, однако у гостей и стандарт не пошёл, и стартовый натиск не сложился. Матч быстро сбился на позиционную борьбу, хотя и выглядел довольно динамично. Моментов в первой половине первого тайма почти не было: у луганчан можно вспомнить разве что проход Лунёва сквозь нескольких защитников на 6-й минуте и проникающей передачу на Леднева на 8-й – в первом случае мяч отобрали защитники, а во втором удар Леднева с острого угла парировал Драгоевич. У черногорцев был только очень неточный выстрел Стоильковича с дальней дистанции на 13-й.

На 20-х минутах Будучность неожиданно перехватила инициативу и прижала Зарю. Уже на 22-й луганчан спасла перекладина – это Милич отклеился от Тымчика и замкнул подачу с углового. Правда, после этого удара моменты гостей закончились, однако они продолжали держать мяч (57% игрового времени на 27-ю минуту), забрасывать штрафную подачами и прострелами, а также зарабатывать разнообразные стандарты. Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб сидел на трибунах с очень недовольным лицом.

Впрочем, уже на 30-х минутах вопрос прохода в следующий райнд был закрыт. Сначала "мужики" открыли счёт после прорыва Кочергина, который на 32-й минуте последовательно переиграл двух защитников на левом фланге и отдал длинную передачу на Лунёва. Черногорцы не смогли перехватить её, а Максим, ворвавшись на левый край штрафной, отдал поперечный пас. Громов его замкнул – 1:0! Дальше – больше: на 34-й Джурич, который висел на желтой карточке, грубо сфолил в атаке и заработал второе предупреждение, оставив свою команду в меньшинстве. Балканцы закипели и напали на арбитра, в результате чего через 30 секунд потеряли еще одного игрока – это Божович получил красную карточку.

Имея на два футболиста больше, луганчане сразу же перехватили инициативу, организовав несколько угловых и штрафной. На 43-й минуте давление "мужиков" могло завершиться вторым взятием ворот Будучности: Громов ворвался в штрафную и прострелил на линию вратарской, а мяч от Болевича едва не влетел в сетку – Драгоевич в последний момент сумел его перевести на угловой. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Зари.

На старте второго тайма хозяева должны были удваивать преимущество, однако умудрились не реализовать ни один из острых эпизодов. Уже на 46-й минуте отличиться мог Ледев, который принял передачу Хомченовского в штрафную, обыграл защитника и выстрелил метров с 10-ти – Миркович вынес мяч с линии ворот! В следующей же атаке под левую штангу из-за пределов штрафной пробил Иванисения, но Драгоевич парировал. Черногорцы ответили двумя очень неточными ударами с дистанции на 56-й и 58-й минутах, а уже на 59-й шанс оформить очередной дубль упустил Громов – Артём головой замкнул высокую подачу, однако голкипер поймал сферу.

Середина второго тайма характеризовалась невысоким темпом и большим объёмом позиционной борьбы. Особенно это проявилось на 60-х минутах, когда больше 6 тысяч запорожских болельщиков на трибунах начали посвистывать. Это подействовало на футболистов Зари, которые стали обострять игру: на 69-й минуте Абу Ханна головой замкнул подачу со штрафного (выше ворот), а на 72-й Иванисения классно убрал двух защитников и отдал пас под удар Ледневу – Богдан не успел к мячу. На 74-й и 76-й дал о себе знать Кабаев, вышедший на замену: сначала он совсем немного не дотянулся до классного навеса Каменюки, а потом вырвался на ударную позицию перед штрафной – впрочем, Владислав затормозил, начал обыгрывать, но пробить так и не сумел.

Эндшпиль поединка особо не впечатлил болельщиков, которіе особенно активными не были, а отчасти ещё и посвистывали. Заря продолжала давление, но закатить второй мяч в ворота неуступчивой Будучности не удавалось. На 82-й минуте шанс удвоить преимущество получил Леднев, который сместился с правого полуфланга в центр и выстрелил из-за пределов штрафной – Драгоевич отбил перед собой! На 86-й всё тот же Леднев нашел передачей Каменюку, а тот с правого края штрафной прострелил под удар Хомченовскому – Дмитрий пробил выше ворот. Будучность также старалась забить хотя бы гол престижа, но ничего интереснее нескольких стандартов без завершения черногорцы так и не продемонстрировали.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу луганской Зари. Таким образом, мужики прошли в 3-й раунд квалификации Лиги Европы, в котором встретятся с победителем пары Осиек – ЦСКА София.