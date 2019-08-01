Заря – Будучность: арбитр удалил двух игроков гостей в течение 30 секунд

Арбитр поединка Заря – Будучность удалил двух игроков черногорской команды.

На тридцать третьей минуте поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Будучностью арбитр матча удалил сразу двух игроков черногорской команды.

Заря – Будучность – видео гола

Сначала судья показал вторую желтую карточку Николе Джуричу за фол в центре поля, после чего футболисты Будучности начали апеллировать к арбитру, что вылилось в прямую красную карточку Драско Бозовичу.

Заря – Будучность: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

К слову, после первого тайма матча второго квалификационного раунда между Зарей и Будучностью счет 1:0 в пользу команды Виктора Скрипника.