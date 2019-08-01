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Заря – Будучность: арбитр удалил двух игроков гостей в течение 30 секунд

20:16 302 Читати українською
Заря – Будучность: арбитр удалил двух игроков гостей в течение 30 секунд
Заря – Будучность

Арбитр поединка Заря – Будучность удалил двух игроков черногорской команды.

32’ Артём Громов
 
Никола Джурич 34’
Драско Бозович 35’
32’ Артём Громов
34’ Никола Джурич
35’ Драско Бозович

На тридцать третьей минуте поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Будучностью арбитр матча удалил сразу двух игроков черногорской команды.

Заря – Будучность – видео гола

Сначала судья показал вторую желтую карточку Николе Джуричу за фол в центре поля, после чего футболисты Будучности начали апеллировать к арбитру, что вылилось в прямую красную карточку Драско Бозовичу.

Заря – Будучность: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

К слову, после первого тайма матча второго квалификационного раунда между Зарей и Будучностью счет 1:0 в пользу команды Виктора Скрипника.

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