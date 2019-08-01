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ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ

Заря – Будучность – видео гола

19:51 102 Читати українською
Заря – Будучность – видео гола
Заря – Будучность – 1:0 – видео гола

Луганская Заря побеждает черногорскую Будучность в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Смотрите видео гола матча Заря – Будучность.

32’ Артём Громов
 
Никола Джурич 34’
Драско Бозович 35’
32’ Артём Громов
34’ Никола Джурич
35’ Драско Бозович

Заря играет против Будучности в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Луганчане открыли счет на тридцать второй минуте, забил Артем Громов.

Заря – Будучность: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

К слову, первый матч, который проходил в Черногории, завершился со счетом 3:1 в пользу команды Виктора Скрипника.

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Заря Заря Будучность Будучность Лига Европы Видеоновости Заря - Будучность
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