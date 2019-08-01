Заря – Будучность – видео гола

Луганская Заря побеждает черногорскую Будучность в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Смотрите видео гола матча Заря – Будучность.

Заря играет против Будучности в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Луганчане открыли счет на тридцать второй минуте, забил Артем Громов.

Заря – Будучность: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

К слову, первый матч, который проходил в Черногории, завершился со счетом 3:1 в пользу команды Виктора Скрипника.