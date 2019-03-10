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"Щоб грати, необхідно бути у відповідній фізичній формі", – Соларі не включив Іско в заявку на матч з Вальядолідом

13:07 115 Читать на русском
"Щоб грати, необхідно бути у відповідній фізичній формі", – Соларі не включив Іско в заявку на матч з Вальядолідом
Іско та Соларі / Соцмережі

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі розповів, чому хавбек "вершкових" Іско не грає за команду.

 

"Дисциплінарні питання волію вирішувати всередині клубу. Щоб грати, необхідно бути у відповідній фізичній формі. Також потрібно її підтримувати", – цитує Соларі Goal.com.

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Зауважимо, що наставник королівського клубу знову не включив Іско у заявку на матч, на цей раз футболіст не зіграє проти Вальядоліда у 27 турі чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, раніше Іско відмовився їхати на стадіон в одному автобусі з командою на матч Ліги чемпіонів проти Аякса через те, що не потрапив в заявку команди на поєдинок.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Вальядолід - Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Іско Іско
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