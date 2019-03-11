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Зідан офіційно повернувся у Реал

19:25 4176 Читать на русском
Зідан офіційно повернувся у Реал
Зінедін Зідан – знову тренер Реала

Колишній наставник Реала Зінедін Зідан повернувся в мадридський клуб. Французький тренер замінив на чолі Реала Сантьяго Соларі.

Реал оголосив ім'я нового головного тренера. Наставником "галактікос", як і очікувалось, знову став Зінедін Зідан, інформує офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований до літа 2022 року. Сантьяго Соларі звільнений з посади наставника Реала. Керівництво клубу подякувало аргентинцеві за його роботу.

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Нагадаємо, Зідан вже очолював Реал з 2016 по 2018 рік. Під його керівництвом мадридці здобули 3 поспіль Ліги чемпіонів та одного разу стали чемпіонами Іспанії.

Влітку 2018-го француз несподівано оголосив про відхід з Реала, а на чолі "вершкових" його замінив Хулен Лопетегі. Баск пропрацював у Мадриді лише кілька місяців, після чого його змінив Сантьяго Соларі, під керівництвом якого Реал вилетів з Ліги чемпіонів та Кубка Іспанії, а також практично втратив шанси на чемпіонство Іспанії.

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