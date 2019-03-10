Мбаппе: У наступному сезоні я гратиму за ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів та розповів про плани на наступний сезон.

"У мене немає слів, я довго не міг заснути після поразки від Манчестер Юнайтед. Ми наполегливо працювали, аби пройти далі. Ми розчаровані.

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У наступному сезоні я гратиму за ПСЖ, це питання вже вирішене. Я вірю у цей проект. Я впевнений, що ми зробимо щось хороше в цьому клубі, тому що вболівальники підтримують нас", – цитує Мбаппе FranceFootball.

Нагадаємо, ПСЖ вдома програв Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 1:3 та покинув найпрестижніший клубний турнір Європи.

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