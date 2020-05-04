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Калу отстранен Гертой из-за скандального нарушения карантина

4 мая 22:48 36 Читати українською
Калу отстранен Гертой из-за скандального нарушения карантина
Саломон Калу / dpa

Берлинская Герта решила наказать нападающего Саломона Калу за демонстративное игнорирование правил эпидемиологической безопасности на тренировочной базе "бело-голубых".

Ивуарийский форвард отстранен от тренировок с Гертой, сообщает официальный сайт клуба.

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Калу получил наказание за прямой эфир в соцсети. 34-летний нападающий вживую продемонстрировал, как нарушает условия карантина, в частности, правила социального дистанцирования. Сам Калу уже успел попросить прощения за свое поведение.

"Мне жаль, если показалось, что я не воспринимаю всерьез коронавирус. Простите за это. Как раз наоборот, я особенно обеспокоен за людей в Африке, поскольку тамошняя медицина далеко не так хороша, как в Германии. Я не подумал. Я был на самом деле счастлив, что ни у кого из нас не обнаружили коронавирус", – заявил ветеран.

Отметим, что в нынешнем сезоне Саломон Калу провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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Теги
коронавирус Саломон Калу Саломон Калу Герта Герта Германия
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