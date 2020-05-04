Калу відсторонений Гертою за скандальне порушення карантину

Берлінська Герта вирішила покарати нападника Саломона Калу за демонстративне ігнорування правил протиепідеміологічної безпеки на тренувальній базі "біло-блакитних".

Івуарійський форвард відсторонений від тренувань із Гертою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Калу отримав покарання за прямий ефір у соцмережі. 34-річний нападник наживо продемонстрував, як порушує умови карантину, зокрема, правил соціального дистанціювання. Сам Калу вже встиг попросити вибачення за свою поведінку.

"Мені прикро, якщо здалося, що я не сприймаю всерйоз коронавірус. Вибачте за це. Якраз навпаки, я особливо занепокоєний за людей в Африці, оскільки тамтешня медицина далеко не така хороша, як у Німеччині. Я не подумав. Я був насправді щасливий, що ні в кого з нас не виявили коронавірус", – заявив ветеран.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Саломон Калу провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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