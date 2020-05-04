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Кала демонстративно нарушил карантин и нарвался на критику Бундеслиги

19:45 15 Читати українською
Кала демонстративно нарушил карантин и нарвался на критику Бундеслиги
Саломон Калу / dpa

Форвард берлинской Герты Саломон Калу провел прямую трансляцию с медицинского осмотра команды перед возобновлением сезона и был подвергнут беспощадной критике болельщиками.

Опытный нападающий вышел в прямой эфир на базе "бело-голубых". Видео опубликовало издание Bild.

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Игроки Герты приехали на медосмотр, а Калу в это время взялся демонстративно нарушать требования эпидемиологической безопасности. Он здоровался с одноклубниками с помощью рукопожатий, игнорировал социальное дистанцирование, тайно снял партнеров по команде в раздевалке, а потом зашел в кабинет врача при обследовании Торунариньи. Медик несколько раз попросил его не приближаться, а ивуариец в ответ заверил, что шутит.

"Кадры Саломона Калу из раздевалки Герты абсолютно неприемлемы. Это просто недопустимо. В том числе и из-за позиции игроков и клубов, которые соблюдают требования, поскольку понимают серьезность ситуации", – говорится в заявлении Немецкой футбольной лиги.

К слову, после критики Саломон Калу удалил видео со своего аккаунта. Однако, его уже успела растиражировать немецкая пресса.

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Теги
Саломон Калу Саломон Калу Герта Герта Германия коронавирус
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