В рамках 12-го тура итальянской Серии А Кальяри на собственном поле проиграл Аталанте из Бергамо. Смотрите видео забитых мячей и самых лучших моментов поединка.

"Богиня" повела в счете уже в дебюте. Быстрая атака на 6-й минуте завершилась прострелом Дзаппакосты с правого фланга, который беспрепятственно на дальней стойке замкнул Марио Пашалич.

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На 27-й островитяне поймали бергамасков в контратаке – Годин бросил в прорыв Жоао Педро, а тот мастерски реализовавший свой момент. Однако Аталанта вырвалась вперед еще до перерыва. Копмейнерс пасом нашел в штрафной Кальяри Дувана Сапату, который классно развернулся и пробил Краньо.

Кальяри – Аталанта: посредственный Малиновский перед вояжем в сборную, знаковая победа бергамасков с типичной проблемой