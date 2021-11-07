Ювентус дожал Фиорентину в рамках 12-го тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Ювентус рисковал продлить безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей. Игра против Фиорентины была нервной и интенсивной, хотя и долго никто не мог забить

Ювентус в компенсированное время вырвал победу над Фиорентиной, Специя благодаря ассисту Коваленко переиграла Торино

В середине второго тайма Никола Миленкович получил вторую желтую, оставив "фиалок" в меньшинстве. Туринцы устроили штурм ворот соперника, но победу смогли вырвать только благодаря курьезному голу Куадрадо. Колумбиец пробил с очень острого угла, когда все ждали прострела вдоль ворот.