Матч Кальяри – Аталанта стартовал в 21:45 по Киеву. На момент начала игры бергамаски имели 19 пунктов и претендовали на ЛЧ – столько же баллов у Ромы, которая в воскресенье сыграет с Венецией. Кальяри решает совсем другие задачи, ведь замыкал турнирную таблицу, имея только 6 очков и одну победу в сезоне. Аталанта в последних турах чередует победы с ничьими, а вот команда Вальтера Маццари проиграла 3 последних поединка.

Руслан Малиновский начал поединок в стартовом составе. В предыдущем матче ЛЧ против Манчестер Юнайтед (2:2) украинец впервые в сезоне не появился на поле, а сейчас вернулся в состав "Богини". Всего в активе 28-летнего Малиновского 2 гола и 1 ассист в 11 поединках Серии А.

Кальяри активно начал первые минуты, обложив владения Аталанты прострелами и навесами, но бергамаски без особых проблем выдержали давление соперника и сами пошли на чужую половину. Малиновский упал в борьбе с соперником вблизи чужой штрафной, однако так и не дождался свистка арбитра. Снова Руслан принял участие в атаке бергамасков, подключив Дзаппакосту правым флангом.

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Первая же затяжная атака Аталанты завершилась голом Марио Пашалича на 6-й минуте. Сапата сохранил мяч в борьбе с двумя соперниками, получил пас на ход от Малиновского и в касание отдал направо на Дзаппакосту. Давид покатил на линию вратарской, где никто не успел за хорватом. 0:1 – идеальное начало для гостей. Отметим, что Малиновский принял участие в голевой атаке, но взятие ворот фактически создало трио Сапата-Дзаппакоста-Пашалич.

Такое развитие событий очевидно не входило в планы Кальяри, ведь от активности хозяев не осталось и следа. Аталанта всем составом перешла на чужую половину поля, захватив мяч под свой контроль. Малиновский мог пробивать из-за пределов штрафной, но тонко черпачком набросал на Пашалича – слишком сильно. Первый удар от Сапаты – с разворота в руки Краньо. А вот следующий момент колумбийца был куда острее. Краньо спас Кальяри после удара Дувана с линии вратарской! Подачу с углового замыкал Паломино, но не попал.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Первая же ошибка Аталанты в обороне завершилась пропущенным голом. Банальный длинный пас на Жоау Педро стал неожиданностью для центрбеков, выпустивших капитана сардинцев один на один с Муссо. Демираль догнал соперника, но именно от его ноги мяч влетел в сетку. Снова Аталанта не может уберечь свои ворота даже в матчах с аутсайдерами – последний раз команда Гасперини не пропускала в чемпионате еще 18 сентября в поединке с Салернитаной.

Малиновский классно сыграл в отборе против Жоау Педро, удержав мяч в пределах поля. Украинец разогнал атаку, завершившуюся неточным ударом Дзаппакосты. Снова отличный отбор от нашего хавбека, начавшего очередное наступление Аталанты. В следующей атаке Малиновский потерял мяч, но тут же в борьбу вступил Фройлер. Капитан отобрал и отдал на Копмейнерса, тот нашел Сапату, который двумя касаниями сначала избавился от опеки защитника, а затем поразил дальний угол. 1:2 – минимальное преимущество Аталанты после первого тайма. Все могло быть гораздо спокойнее для бергамасков, если бы не традиционные огрехи в защите.

Второй тайм напомнил начало первого. Как и на старте матча, Кальяри активно пошел вперед и уже на первых секундах упустил классный шанс. Белланова после подачи Строотмана пробил с ходу из пределов штрафной – выше! Аталанта ответила ударом Малиновского, заблокированным защитниками. Интересный момент возник на 56-й минуте – Аталанта заработала право на пенальти. После удара Дзаппакосты Пашалич бежал на добивание и получил по ноге от соперника. Впрочем, многочисленные просмотры видеоповтора убедили арбитра отменить свое решение.

На 63-й минуте Малиновский уступил место на поле Йосипу Иличичу. Предсказуемо. Украинец в текущем сезоне еще ни разу не сыграл все 90 минут, а после перерыва еще значительно сдал, поэтому решение Гасперини выглядело логичным. Иличич, заменивший Малиновского, мог записать свою фамилию в протокол, но помешал Алессио Краньо. Кипер потянул удар словенца под перекладину, переведя мяч на угловой. Ответ хозяев тоже был приличным – Паволетти с хорошей позиции не сумел акцентированно пробить.

Аталанта заиграла с огнем, создав себе еще один момент на свои ворота. Паволетти головой пробил над перекладиной после подачи Педро. Абсолютно типичный матч от бергамасков, которые по ожидаемым голам наиграли на 3,5 гола (Кальяри по xG не создал даже на один). Абсолютное преимущество в течение части матча, но без нервов эта команда просто не может. Если бы Кальяри сегодня повезло чуть больше, подопечные Маццари могли бы добыть ничью.

Однако победа Аталанты стала вполне закономерной, хотя бергамаски уже традиционно полоскотали нервы своим тифози. 1:2 – "Богиня" набрала 22 очка и поднялась в топ-4, но Рома свой матч еще не сыграла. Кальяри продолжает идти последним, мечтая о выходе из зоны вылета.